Solo il palo ha negato il gol a Michael Folorunsho, che avrebbe potuto pareggiare Cagliari-Inter qualche minuto prima del definitivo 0-2 di Pio Esposito. Il numero 90 è andato così a un passo dalla prima rete in rossoblù, lui che finora ci ha provato tante volte da quando è arrivato: «Purtroppo è da un po' che non faccio gol, inizia a mancarmi», afferma il centrocampista. «Sono dispiaciuto soprattutto perché, se avessi segnato, avrebbe potuto aiutare la squadra a ottenere un bel risultato».

Lo 0-2 è un punteggio che interrompe la striscia positiva del Cagliari. «Siamo dispiaciuti per questa sconfitta, perché volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Però siamo da una parte contenti, perché a sprazzi abbiamo messo in difficoltà una squadra come l'Inter», dice Folorunsho, che prova a trovare qualcosa di buono da questa serata. «Siamo un gruppo sano, di lavoratori che vogliono migliorare giorno dopo giorno per ottenere un risultato positivo».

Adesso il Cagliari farà in modo di ripartire, a cominciare da Udine domenica 5. «Dobbiamo cavalcare quest'onda che si è creata attorno a noi, e che hanno creato anche i nostri tifosi», la speranza di Folorunsho. «Siamo partiti bene e possiamo anche continuare, sappiamo che l'obiettivo è la salvezza però è giusto che i tifosi sognino. Quando vedi un gruppo che lotta su ogni pallone è anche bello che ci sia euforia in città, poi noi sappiamo i nostri limiti e che possiamo lavorare sempre di più».

Per Folorunsho, in attesa del gol, c'è la soddisfazione per il suo inserimento a Cagliari: «Sono contento di dove il mister mi sta facendo giocare, continuerò a dare il mio contributo in qualsiasi ruolo».

