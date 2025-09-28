Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. È questa la - pessima - diagnosi dell’infortunio subito da Andrea Belotti ieri al 42’ di Cagliari-Inter, dopo essere caduto male mentre cercava di intervenire (in fuorigioco) su un lancio in area. L’attaccante rossoblù sarà così costretto a un lungo stop, i tempi di recupero sono ancora da valutare ma di certo non potranno essere brevi e la sua stagione è compromessa.

Belotti svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche, dopo gli esami strumentali svolti oggi. Un duro colpo per il Cagliari e per Fabio Pisacane, visto come l’attaccante si era inserito nei meccanismi rossoblù.

«Forza Andrea, la cresta si alzerà ancora, siamo tutti con te», ha scritto il Cagliari sui propri social.

