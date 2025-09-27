Primo tempo complicato per il Cagliari, sotto 0-1 contro l'Inter all'Unipol Domus. Segna il "solito" Lautaro Martínez e poco prima dell'intervallo Belotti è costretto a uscire per infortunio.

Il Cagliari - schierato col 3-4-2-1 con Sebastiano Esposito e Folorunsho dietro Belotti - inizia aggressivo ma l'Inter alla prima occasione va in gol: al 9' cross da sinistra di Bastoni sul secondo palo, Lautaro Martínez salta molto più in alto di Obert e di testa supera Caprile. È il dodicesimo gol dell'argentino in altrettante partite contro i rossoblù, di gran lunga la squadra più colpita in carriera. Al 14' l'ex Barella entra in area scambiando con Lautaro Martínez, Thuram prova a rendergli il pallone di tacco ma Mina lo anticipa in maniera decisiva.

È ancora Inter al 26', giocata a sinistra per Carlos Augusto sul cui cross Thuram cerca di deviare di tacco: debole, Caprile blocca facilmente. I nerazzurri gestiscono la partita, col Cagliari che spesso fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 38' Thuram cerca lo spazio per il destro, la sua conclusione è alta. I rossoblù provano a farsi vedere al 40', con un bel filtrante di Adopo per Sebastiano Esposito chiuso dall'intervento difensivo di Akanji.

Su un lancio, al 42', Belotti è anticipato da Josep Martínez (ed era in fuorigioco): l'attaccante cade male e rimane dolorante a terra, è costretto al cambio con Prati al suo posto. Prima diagnosi per il centravanti: distorsione al ginocchio sinistro, da valutare. Si va al riposo dopo tre minuti di recupero.

