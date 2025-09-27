La sconfitta per 0-2 di stasera contro l'Inter non cambia la valutazione sull'inizio di stagione del Cagliari, che resta comunque più che positivo. Ma c'è apprensione per l'infortunio di Belotti, uscito al 44': «Speriamo che non sia nulla di grave, aspettiamo gli accertamenti perché in questo momento la salute di Andrea viene prima di tutto. Per noi è un giocatore importante, incrociamo le dita», il rammarico di Fabio Pisacane. Che poi valuta la partita: «Sono soddisfatto perché la mia squadra ha dato tutto, dobbiamo prendere e ripartire. Di fronte avevamo una squadra allestita per tre competizioni, con campioni in tutti i reparti. Faccio i complimenti all'Inter, penso abbia vinto meritatamente facendo una grandissima partita. E se non l'avesse fatta non lo so come sarebbe andata».

Pisacane, nonostante la sconfitta, trova comunque diverse indicazioni positive dal Cagliari di stasera. «Lo spirito, la reazione e come siamo rimasti in partita fino all'ultimo, contro una grandissima squadra che è venuta qui e ci ha rispettati». Ed è convinto della scelta di mettere Prati dopo l'infortunio di Belotti: «Folorunsho ha caratteristiche offensive, ci permetteva di strappare e trovare gamba. Siamo tornati su un piano tattico che ci aveva dato soddisfazioni nelle ultime gare».

Coi cambi nella ripresa, Felici e Gaetano per Zé Pedro e Deiola, Pisacane ha provato a risistemare il Cagliari in maniera più offensiva. «Abbiamo avuto uno spirito coerente con quello che vogliamo portare avanti. L'Inter, con quell'assetto, ci avrebbe potuto fare male lo stesso e abbiamo deciso di alzare il baricentro, penso che abbia pagato perché il palo preso è arrivato grazie ad aver aumentato i giocatori offensivi». Ma, ribadisce, «l'Inter ha meritato e faccio i complimenti».

