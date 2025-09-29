Dopo anni difficili e avari di gol fra Torino, Firenze, Roma, Como e Lisbona, aveva ritrovato la fiducia nell’Isola. La doppietta di Lecce lo aveva rilanciato, l’amore dei tifosi lo aveva emozionato e sorpreso.

Ma per Andrea Belotti non c’è pace. Lo scontro con il portiere dell’Inter Martinez, una diagnosi che non lascia spazio a molti equivoci: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Tempi e modalità di recupero sono da definire, ma prima della primavera non se ne parla. Ci vogliono almeno sei mesi e non è detto che si possa tornare a vedere il miglior Belotti. Il Cagliari ne sa qualcosa con Rog.

Emozionante il messaggio su Instagram della moglie Giorgia Duro, con cui il Gallo è sposato da 8 anni e da cui ha avuto due figli: «Ti prometto che saremo in grado di scalare tutte quelle montagne che oggi ci sembrano insormontabili. Lavoreremo insieme per tornare a vedere quel sorriso e quella spensieratezza che solo quel rettangolo verde riesce a regalarti. La mia mano è rimasta stretta alla tua nei momenti più belli che la tua carriera ci ha regalato ed oggi lo sarà ancor di più. Forza amore mio non sarai solo mai».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata