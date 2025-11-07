Il nuovo allenatore non c'è ancora. Domani sul campo della vice capolista Ravenna (ore 17.30) la Torres sarà guidata in panchina da Marco Sanna. Il pronostico sembra chiuso: Ravenna ha ottenuto 10 vittorie e perso solo contro Forlì e Arezzo. L'attaccante Tenkorang da solo ha segnato 6 gol, più di quelli totali dei rossoblù, che con 5 reti hanno finora il peggiore attacco di tutta la serie C.

Difficile capire se il mancato arrivo dell'ex Carpi Cristian Serpini sia dovuto a un rallentamento della trattativa, oppure se la dirigenza voglia testare il sassarese Marco Sanna, distolto dalla Primavera per guidare tutta la settimana di allenamenti. Tuttavia sarebbe anche ingeneroso giudicare Sanna da una sola partita, per di più contro il Ravenna. Qualora la proprietà (Abinsula) voglia fare un tentativo serio di puntare sull'ex centrocampista di Cagliari, Torino, Sampdoria e Torres, dovrebbe concedergli almeno tre-quattro gare per capire se il suo lavoro ridà fiducia a un gruppo senza certezze che non segna da 7 gare e non vince da oltre due mesi.

Domani saranno assenti gli infortunati Zecca, Scheffer e Nunziatini. Quasi certo l'impiego della difesa a quattro, mentre è da capire se si giocherà a quattro anche a centrocampo per garantire maggiore copertura oppure se Marco Sanna opterà per le due punte sorrette dal trequartista Mastinu.

© Riproduzione riservata