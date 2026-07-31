Serie C: il difensore Mattia Scaringi si ferma per la frattura al piede sinistroIl giocatore della Torres tornerà a disposizione a fine agosto
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Niente Coppa Italia e neppure esordio in campionato per Mattia Scaringi. Il difensore, uno dei quattro nuovi acquisti, si è procurato una frattura al quinto metatarso del piede sinistro.
Come scrive nel comunicato ufficiale la Torres: «Scaringi ha già iniziato il percorso riabilitativo e potrà tornare a disposizione di mister Greco a fine agosto».
Il neo rossoblù salterà sicuramente il match di Coppa Italia a La Spezia, calendarizzato sabato 15 agosto, e anche la prima gara di campionato, sempre in trasferta, ma a Livorno, fissata per domenica 23 agosto.