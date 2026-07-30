Il quinto campionato di fila in serie C inizierà per la Torres il 23 agosto a Livorno. Trasferta già dura, contro una società che ambisce a rilanciarsi dopo il modesto campionato dell'anno scorso. La domenica successiva invece il debutto al "Vanni Sanna" contro la Sambenedettese, che qualche mese fa ha costretto i rossoblù ai playout salvezza, ribaltando la gara a Pesaro che la vedeva sotto 1-2 al 96'.

Nelle prime cinque partite la squadra sassarese giocherà tre volte in casa, perché dopo il viaggioa Grosseto affronterà davanti ai propri tifosi Ostiamare e Pianese. L'obiettivo è avere una partenza diversa dalla stagione passata, quando dopo cinque gare aveva racimolato appena 5 punti e soprattutto dopo la vittoria iniziale contro il Pontedera non ha più vinto per tutto il girone d'andata. Le gare contro le neo retrocesse dalla serie B si giocheranno alla 10^ (Reggiana), 12^ (Pescara) e 15^ (Spezia).

Domani pomeriggio alle 17 nel ritiro di Buddusò amichevole non ufficiale contro l'Alghero.

Intanto la società rossoblù lancia la campagna abbonamenti con lo slogan "Dui curori, un uniggu amori", Da oggi e sino al 7 agosto si possono confermare i posti dell'abbonamento.

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