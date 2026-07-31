Il difensore Raphael Kofler, classe 2005, è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Sudtirol.

Il centrale ha già firmato il contratto e ieri sera ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno. Al Sudtirol, ma solo in prestito secco, andrà il difensore Davide Veroli, 2003.

Intanto, ieri sera riunione sul futuro di Sebastiano Esposito tra il Cagliari (c'erano l'ad corporate Carlo Catte e il direttore sportivo Pietro Accardi) e il procuratore del giocatore Mario Giuffredi. È stato - secondo quanto trapela - un incontro interlocutorio: il Cagliari sembra pronto ad avvicinarsi alle richieste di Giuffredi ma non a cedere su tutta la linea: la società, senza eccezioni, non vuole superare il tetto fissato per gli ingaggi.

(Unioneonline)

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