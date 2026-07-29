È cominciata stamattina alle 10 l’ultima fase della campagna abbonamenti del Cagliari, senza più prelazione e con i posti restanti a disposizione per tutti i tifosi rossoblù. Subito lunghe file al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda, dove numerosi sostenitori si sono messi in fila fin dalle prime ore del mattino: c’è chi è arrivato addirittura alle 4.30, per avere la certezza di essere tra i primi a sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Per tutta la mattina, i tifosi sono rimasti in coda aspettando di entrare per completare la procedura. Al Ticket Service del Cagliari, in piazza L’Unione Sarda, gli orari sono dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, dal lunedì al sabato, è poi possibile sottoscrivere le nuove tessere anche online tramite TicketOne.

La campagna abbonamenti del Cagliari terminerà alle 23.59 di domenica. È in corso anche la vendita dei biglietti per la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, l’esordio stagionale all’Unipol Domus sabato 8 agosto alle 20.30 per l’amichevole contro il Nizza.

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