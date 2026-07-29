Gabriele Cirillo è il nuovo responsabile sanitario del Cagliari Calcio. L’annuncio del club arriva dopo la chiusura – dopo oltre trent’anni di attività all’interno della società – del rapporto con lo storico dottor Marco Scorcu, che ha completato il suo percorso in rossoblù lo scorso 30 giugno.

Cirillo, già componente dell’area sanitaria dal 2022, è specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione e in Medicina dello Sport. Vanta oltre trent’anni di esperienza nella fisiatria e nella riabilitazione sportiva, dal 2001 affianca l’attività ospedaliera al mondo dello sport con incarichi tra Inter, Monza, Pro Sesto e Feralpisalò nel calcio, oltre che nel basket con l’Olimpia Milano e altre realtà nazionali.

A completare lo staff medico della prima squadra del Cagliari il dottor Matteo Porceddu. Lo staff dei fisioterapisti sarà composto da Salvatore Congiu, Simone Ruggiu, Nicola Latte e Cristian Calianu. L’osteopata sarà Andrea Tolu. Responsabile della nutrizione sarà Luca Naitana, che approda in rossoblù dopo le esperienze maturate, tra le altre, al Coni e alla Sampdoria. Al suo fianco opererà Jacopo Naitana.

Nel salutare il dottor Scorcu, il Cagliari mostra «la più sincera gratitudine per il contributo offerto in tutti questi anni e l’augurio delle migliori soddisfazioni personali e professionali». Con lui, la società ha ringraziato anche Giovanna Ghiani, che nelle ultime tre stagioni ha svolto il ruolo di nutrizionista.

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