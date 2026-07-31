Nel giorno dell’ufficialità dell’acquisto di Raphael Kofler, il Cagliari saluta un altro difensore: Mateusz Wieteska, che lascia definitivamente i rossoblù dopo tre anni. Il polacco torna in patria e si trasferisce al Wieczysta Kraków, a titolo definitivo.

Wieteska era arrivato a Cagliari dai francesi del Clermont in chiusura della sessione estiva di calciomercato 2023-2024, con esordio il 2 settembre 2023 a Bologna. In rossoblù ha giocato in tutto 28 partite fino a gennaio 2025, quando è stato ceduto in prestito al PAOK in Grecia.

Nella scorsa stagione, Wieteska ha giocato sempre in prestito al Kocaelispor in Turchia. Un’esperienza sfortunata, perché dopo la prima presenza si è infortunato al ginocchio e ha saltato il resto dell’annata. Nelle ultime settimane aveva cominciato la preparazione con il Cagliari.

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