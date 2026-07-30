La stagione 2026/27 si aprirà con la Coppa Italia, una settimana prima del campionato. L'avversaria da affrontare nel primo turno eliminatorio, il 15 agosto, è lo Spezia. Si gioca alle 21 nello stadio ligure “Alberto Picco” di La Spezia.

Si tratta di una partita secca, in caso di parità si va direttamente ai rigori. Chi vince conquista il secondo turno che è in programma mercoledì 2 settembre. La formula prevede una gara unica anche negli ottavi di finale (mercoledì 28 ottobre) e nei quarti di finale (mercoledì 8 dicembre).

Si giocherà invece la doppia sfida sia in semifinale (13 gennaio e 26 gennaio 2027) e nella finale per il trofeo, fissata per il 17 e 31 marzo. La squadra vincitrice oltre ad incassare un premio da 60 mila euro acquisisce il titolo per accedere al primo turno della fase playoff nazionale.

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