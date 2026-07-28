Un guizzo di Kingstone, nel finale, regala al Cagliari la vittoria per 1-0 sul Modena, nella seconda e ultima amichevole dei rossoblù a Temù.

Caldo e vento accompagnano le due squadre. Pisacane al via sceglie Caprile in porta, Zappa, Deiola, Rodriguez e Obert in difesa, a centrocampo Romano con Adopo e Liteta, davanti Esposito e Di Paolo a supporto di Mendy.

Dopo 20’’ Di Paolo anticipa il portiere ma manca la porta. Al 9’, su azione d’angolo, è il Modena a farsi pericoloso con Olzer, che calcia a lato. Al 17’ Rodriguez salva sul destro di Caso e due minuti dopo Caprile si salva in angolo su una deviazione pericolosa di Deiola. E al 20’ Mendes su punizione centra il palo, con Caprile immobile. Al 26’ si rivede il Cagliari, con Mendy che, sulla punizione di Esposito, colpisce male. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

In avvio di ripresa, il Cagliari si presenta con Zé Pedro, Winks, Fazzini e Borrelli per Zappa, Adopo, Liteta e Mendy.

Dopo 16’ è Borrelli a trovare lo spazio giusto, ma Chichizola si salva con i piedi. Subito dopo entrano Radunovic, Albarracin, Prati e Cavuoti per Caprile, Esposito, Romano e Di Paolo, per un Cagliari altamente sperimentale. Al 22’ proprio Radunovic salva in uscita su Montevago lanciato a rete. Pisacane richiama Borrelli, ancora non al meglio, e inserisce Kingstone. Secondo tempo al piccolo trotto e senza emozioni, con i rossoblù che confermano di dover dare peso al reparto offensivo. Altri cambi, con Raterink e Grandu per Rodriguez e Albarracin. Ma al 42’, su un’azione confusa nell’area modenese, la zampata vincente è di Kingstone per l’1-0 che decide l’amichevole.

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