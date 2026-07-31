Anche il Cagliari Calcio piange Franco Baresi, bandiera del Milan e colonna della Nazionale azzurra, scomparso all’età di 66 anni.

Il club rossoblù ha reso omaggio al grande difensore con un post sui suoi canali social, dove si legge: «Il Cagliari Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Un campione che ha scritto la storia del calcio con personalità e classe. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato le più sincere condoglianze».

Proprio contro il Cagliari Baresi raggiunse uno dei più significativi traguardi della sua sfolgorante carriera: la 700esima partita con la maglia del Milan, nel suo ultimo anno di attività (al termine del quale arrivo a quota 719 gettoni). Era il 19 gennaio 1997. La sfida si giocò allo stadio Sant’Elia e terminò 1-1, con le reti di Tovalieri e Dugarry.

(Unioneonline/l.f.)

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