Primo giorno della nuova ondata di caldo che porterà in Sardegna temperature fino a 44 gradi, con picco previsto tra domenica e lunedì.

L’allerta della Protezione civile regionale, diramata ieri, è valida sino alle 20 del 3 agosto. L’avviso riporta anche i consigli (LEGGI) per tutelare le persone più fragili, a cominciare da anziani e bambini. Resta elevato anche il pericolo di incendi.

Intanto, è allarme per i raccolti agricoli. Il clima torrido e le alte temperature stanno infatti mettendo in ginocchio le produzioni. Dal Sulcis gli agricoltori segnalano i pesanti danni alle coltivazioni di meloni e angurie, ma a rischio ci sono anche le coltivazioni di uva e degli ortaggi di stagione. Ripercussioni anche sugli allevamenti. Per questo il comparto agricolo isolano rinnova l’appello alle istituzioni affinché provvedano a sostenere il settore con ulteriori aiuti finalizzati a fronteggiare l’emergenza.

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