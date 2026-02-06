Una Women Torres in salute quella che si appresta a giocare domenica alle 13.30 sul campo brianzolo del Lesmo per il quattordicesimo turno della serie C di calcio femminile. Il Lesmo è attualmente al 5° posto in classifica a pari punti con l'Angelo Baiardo a quota 23.

Il successo sul Torino ha portato energia ed entusiasmo in casa delle rossoblù che ieri hanno trascorso la mattinata presso la scuola dell'infanzia di via Catalocchino a Sassari nell'ambito del progetto "Passa la palla".

Il tecnico Emanuele Riu dice: «Questa settimana ci siamo preparate con grande intensità e concentrazione per arrivare pronte alla gara contro il Lesmo. È una partita che sentiamo dentro, perché all’andata è finita 1-2 e sappiamo che quel risultato ci ha lasciato dell’amaro in bocca. Proprio da lì nasce la nostra voglia di riscatto: vogliamo dimostrare sul campo quanto siamo cresciute e quanto teniamo a questa partita».

