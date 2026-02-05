Tutto pronto per Roma-Cagliari, posticipo di lunedì 9 febbraio delle 20:45, che chiuderà il 24° turno di Serie A (in attesa del recupero di Milan-Como per il quale non vi è ancora nessuna designazione ufficiale). Ad arbitrare il match dell’Olimpico sarà Matteo Marcenaro. Il fischietto di Genova verrà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Trinchieri, mentre Paterna e Di Paolo saranno rispettivamente VAR e AVAR.

Per Marcenaro si tratta della prima designazione stagionale in una partita del Cagliari. L’ultimo precedente risale, addirittura, al 5 maggio 2024 nella sfida casalinga contro il Lecce. In quell’occasione i rossoblù ottennero solo un pareggio, con il gol di Kristovic nei minuti finali a rispondere al vantaggio di Mina.

Di seguito le designazioni arbitrali della 24a giornata di Serie A:

Verona-Pisa (venerdì 6, ore 20.45): Doveri di Roma (Baccini-Colarossi/Massimi; Nasca e Di Bello).

Genoa-Napoli (sabato ore 18.00): Massa di Imperia (Meli-Alassio/Manganiello; Di Bello-Fabbri).

Fiorentina-Torino (sabato ore 20.45); Colombo di Como (Tegoni-Bahri/Bonacina; Marini-Maresca).

Bologna-Parma (domenica ore 12.30): Collu di Cagliari (Berti-Laudato/La Penna; Ghersini-Maggioni).

Lecce - Udinese (domenica ore 15.00): Rapuano di Rimini (Cecconi-Rossi C./Abisso; Gariglio-Fabbri).

Sassuolo-Inter (domenica 18.00): Chiffi di Padova (Vecchi-Ceccon/Galipò; Camplone-Aureliano).

Juventus-Lazio (domenica ore 20.45): Guida di Torre Annunziata (Peretti-Bindoni/Marchetti; Mazzoleni- Maresca).

Atalanta-Cremonese (lunedì ore 18.30): Piccinini di Forlì (Fontani-Giuggioli/Arena; Aureliano-Del Giovane).

Roma-Cagliari (lunedì ore 20.45): Marcenaro di Genova (Passeri-Trinchieri/Feliciani; Paterna-Di Paolo).

