Dalla vicecapolista Ravenna a Sassari che da terzultima lotta per uscire dalla zona playout.

Eppure all’attaccante Pierluca Luciani non fa nessun effetto: «La Torres è squadra forte e l’ho visto anche quando l’abbiamo affrontata: era finita 3-0 ma solo grazie a degli episodi, come l’autorete nel primo tempo. In quella gara Luciani aveva segnato al 60’».

Centravanti di buona stazza, ha firmato 21 gol in una stagione e mezzo tra Ravenna e Messina. «Le mie caratteristiche? Mi piace fare gol, ultimamente ho sempre giocato a due, l’importante è la coesione con un mio compagno, mi piace tenere il pallone, mi faccio valere sui colpi di testa e al tiro».

Ha scelto la maglia numero 9 e si aspetta un tifo caloroso: «Ho parlato col capitano, il mister e il direttore, questa è la squadra più antica della Sardegna, so che la gente è molto calorosa e mi accoglieranno bene, bisogna riportare tanta gente allo stadio».

