A novembre, quando la squadra era in grande difficoltà, ha distribuito volantini a Sassari con il messaggio: «Tutti allo stadio per sostenere la Torres. La Torres è un patrimonio inestimabile della nostra città». Cosa c'è di strano? Che a farlo non è stato un ragazzino, ma un tifoso di 96 anni. Guido Garrucciu, non a caso, è stato nominato cinque anni fa presidente onorario del club rossoblù.

"Zio Guido", come lo chiamano tutti, non è solo un galantuomo d'altri tempi, ma anche la memoria storica della Torres. Conserva foto, articoli e altri cimeli che testimoniano l’avventura ultrasecolare della società creata nel 1903 a Sassari.

Per la Torres ha scritto poesie, ha proclamato alle varie presentazioni parole cariche di passione genuina e sempre corretta. Non manca mai, o quasi, allo stadio. La Torres lo ha voluto anche come testimonial, durante le festività natalizie, per fare gli auguri ai propri tifosi.

L’anno scorso la società gli regalò la maglia col numero 95: ora va aggiornata. Magari sarà fatto domenica prima della partita contro la Juventus Next Gen, scatenando il solito e sentito applauso da parte di tutti i settori dello stadio.

