Con una formazione che ha modificato qualche elemento della difesa e dell'attacco la Torres prepara la sfida di domenica alla Juventus Next Gen che si giocherà al “Vanni Sanna” con inizio alle 12.30.

Il tecnico Alfonso Greco esprime soddisfazione per l'andamento del mercato che ha portato i difensori Zanandrea e Baldi e le punte Sorrentino e Luciani: “Avevo detto che non avremo preso giocatori tanto per prendere, solo elementi per migliorare questa rosa. Così è stato fatto e sono soddisfatto”.

Due hanno già debuttato, domenica scorsa nel colpaccio sul campo della Ternana: “Sorrentino e Baldi si sono integrati bene, Luciani è appena arrivato e per domenica valuterò, in base alle sue condizioni, l’impiego ed il suo minutaggio. Abbiamo ancora qualche allenamento per capire e valutare”.

