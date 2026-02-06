Una Torres attrezzata per ottenere la salvezza.

Possibilmente senza passare per i playout. Questo l'obiettivo inseguito sul mercato di riparazione di gennaio, come spiega il direttore sportivo Andrea Colombino: «È stato un mercato ampio dove abbiamo cercato di migliorare la rosa accogliendo le richieste di qualche giocatore che, per varie esigenze, voleva andar via. La rosa è stata snellita cercando di mandare a giocare alcuni nostri giovani di proprietà che avevano trovato poco spazio con l’obiettivo di valorizzarli».

Il ds rossoblù è fiducioso: «Baldi, Zanandrea, Sorrentino e Luciani sono giocatori forti e siamo convinti che saranno utilissimi per raggiungere i nostri obiettivi».

Colombino spiega la marcia indietro sul progetto estivo: «Liviero e Zambataro sono due rinforzi importanti e fanno parte di un cambio di strategia, poiché in estate si era deciso di usufruire del minutaggio e di puntare su alcuni giovani (almeno 3 nell’undici di partenza). Nel momento in cui abbiamo cambiato piani si è ritenuto consono reintegrare Liviero, mentre Zambataro era già stato reinserito in gruppo a seguito del lungo infortunio di Lattanzio».

