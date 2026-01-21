Pugno duro del Ministero dell’Interno in seguito agli scontri di domenica scorsa tra gli ultras di Fiorentina e Roma, impegnati a raggiungere le rispettive trasferte di Bologna e Torino.

Alle due tifoserie, infatti, saranno vietate ulteriori trasferte fino al termine della stagione calcistica. Gli scontri avvenuti sull’autostrada A1, nel corso dei quali sono state danneggiate diverse autovetture, sono scoppiati tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio.

Oltre agli spiacevoli episodi di domenica scorsa, il provvedimento fa riferimento anche ad altri gravi precedenti, avvenuti sia in Italia e che all’estero, dei quali si sono resi protagonisti tifosi viola e giallorossi.

