Serie A, Touré firma il vantaggio: Pisa-Cremonese finisce 1-0Le partite dell’undicesima giornata di campionato, con risultati, marcatori e classifica
Undicesima giornata per il campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 7 novembre
ore 20.45: Pisa-Cremonese 1-0 (75' I. Touré)
Sabato 8 novembre
ore 15.00: Como-Cagliari
ore 15.00: Lecce-Verona
ore 18.00: Juventus-Torino
ore 20.45: Parma-Milan
Domenica 9 novembre
ore 12.30: Atalanta-Sassuolo
ore 15.00: Bologna-Napoli
ore 15.00: Genoa-Fiorentina
ore 18.00: Roma-Udinese
ore 20.45: Inter-Lazio
**
Classifica
Napoli 22
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Lazio 15
Cremonese 14
Sassuolo 13
Atalanta 13
Torino 13
Pisa 9
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Genoa 6
Verona 5
Fiorentina 4
(Unioneonline)