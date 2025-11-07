Undicesima giornata per il campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 7 novembre

ore 20.45: Pisa-Cremonese 1-0 (75' I. Touré)

Sabato 8 novembre

ore 15.00: Como-Cagliari 

ore 15.00: Lecce-Verona 

ore 18.00: Juventus-Torino 

ore 20.45: Parma-Milan 

Domenica 9 novembre

ore 12.30: Atalanta-Sassuolo

ore 15.00: Bologna-Napoli 

ore 15.00: Genoa-Fiorentina 

ore 18.00: Roma-Udinese 

ore 20.45: Inter-Lazio 

**

Classifica

Napoli 22

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 17

Udinese 15

Lazio 15

Cremonese 14

Sassuolo 13

Atalanta 13

Torino 13

Pisa 9

Cagliari 9

Lecce 9

Parma 7

Genoa 6

Verona 5

Fiorentina 4

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata