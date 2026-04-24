Serie A: Napoli-Cremonese apre il turno, Milan-Juventus il big matchLe partite della trentaquattresima giornata con risultati, marcatori e classifica
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Trentaquattresima e quintultima giornata del campionato di Serie A, col Cagliari che dovrà attendere fino a lunedì (e guardare le rivali dirette per la salvezza) prima di scendere in campo contro l’Atalanta: ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 24 aprile
Napoli-Cremonese (ore 20.45)
Sabato 25 aprile
Parma-Pisa (ore 15)
Bologna-Roma (ore 18)
Verona-Lecce (ore 20.45)
Domenica 26 aprile
Fiorentina-Sassuolo (ore 12.30)
Genoa-Como (ore 15)
Torino-Inter (ore 18)
Milan-Juventus (ore 20.45)
Lunedì 27 aprile
Cagliari-Atalanta (ore 18.30)
Lazio-Udinese (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 78
Milan 66
Napoli 66
Juventus 63
Como 58
Roma 58
Atalanta 54
Bologna 48
Lazio 47
Sassuolo 45
Udinese 43
Torino 40
Genoa 39
Parma 39
Fiorentina 36
Cagliari 33
Cremonese 28
Lecce 28
Verona 18
Pisa 18