Trentaquattresima e quintultima giornata del campionato di Serie A, col Cagliari che dovrà attendere fino a lunedì (e guardare le rivali dirette per la salvezza) prima di scendere in campo contro l’Atalanta: ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 24 aprile

Napoli-Cremonese (ore 20.45)

Sabato 25 aprile

Parma-Pisa (ore 15)

Bologna-Roma (ore 18)

Verona-Lecce (ore 20.45)

Domenica 26 aprile

Fiorentina-Sassuolo (ore 12.30)

Genoa-Como (ore 15)

Torino-Inter (ore 18)

Milan-Juventus (ore 20.45)

Lunedì 27 aprile

Cagliari-Atalanta (ore 18.30)

Lazio-Udinese (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 78

Milan 66

Napoli 66

Juventus 63

Como 58

Roma 58

Atalanta 54

Bologna 48

Lazio 47

Sassuolo 45

Udinese 43

Torino 40

Genoa 39

Parma 39

Fiorentina 36

Cagliari 33

Cremonese 28

Lecce 28

Verona 18

Pisa 18

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