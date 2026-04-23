Dovrà aspettare ancora fino a lunedì il Cagliari per tornare in campo, alle 18.30 all’Unipol Domus contro l’Atalanta (reduce dall’eliminazione ai rigori ieri sera nelle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio). Per la partita della quintultima giornata di Serie A è stato appena designato l’arbitro: Juan Luca Sacchi, della sezione Aia di Macerata. Avrà come assistenti Valerio Vecchi (sezione Lamezia Terme) e Davide Moro (Schio), quarto ufficiale Davide Di Marco (Ciampino) e al Var Valerio Marini (Roma 1) con assistente Michael Fabbri (Ravenna).

Non positivi i due precedenti stagionali del Cagliari con Sacchi. Uno è la sconfitta del 3 novembre contro la Lazio, 2-0 nella decima giornata, poi gli ottavi di finale di Coppa Italia persi ai rigori a Napoli (10-9, 1-1 al 90’). Con l’Atalanta, invece, ha due successi su due: 4-0 al Parma il 25 gennaio, 0-2 alla Lazio il 14 febbraio. In generale, coi rossoblù, vanta 4 vittorie, un’altra sconfitta e un pareggio. Ultimo successo il 4-1 al Lecce del 19 gennaio 2025.

Queste tutte le designazioni della trentaquattresima e quintultima giornata di Serie A.

Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20.45 – Daniele Doveri

Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15 – Andrea Calzavara

Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18 – Marco Di Bello

Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20.45 – Davide Massa

Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12.30 – Livio Marinelli

Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15 – Federico La Penna

Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18 – Maurizio Mariani

Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20.45 – Simone Sozza

Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18.30 – Juan Luca Sacchi

Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20.45 – Kevin Bonacina

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