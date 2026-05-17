Per Marco Palestra era l’ultima in rossoblù all’Unipol Domus, in attesa della partita contro il Milan che chiuderà la sua esperienza a Cagliari. Un anno in prestito secco dall’Atalanta che è stato quello della consacrazione, dove si è fatto conoscere e ha conquistato anche la Nazionale. E, soprattutto, ha raggiunto stasera la salvezza con la vittoria per 2-1 sul Torino.

Le parole di Palestra a fine partita sono di gratitudine: «Ci tengo a ringraziarli tutti, dal primo momento mi sono sentito accolto. Sicuramente lascio un pezzo di cuore qua, sono contentissimo di aver fatto un anno a Cagliari. Ringrazio i miei compagni che sono stati bravissimi, da ora avranno un tifoso in più per tutta la vita».

Per Palestra ci sono ancora 90 minuti con la maglia del Cagliari: contro il Milan al Meazza, decisiva per i rossoneri che cercano la qualificazione in Champions League ma ormai non per i rossoblù già salvi. «Prima di pensare al resto c’è l’ultima partita», conclude.

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