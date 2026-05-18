Trecentomila persone a Milano per la festa-Scudetto dell’Inter campione d’Italia.

Domenica sera una Piazza Duomo gremita in ogni angolo e una lunga sequenza di fuochi d'artificio ha accolto il pullman scoperto dei giocatori nerazzurri, dopo quasi quattro ore di percorso per le vie della città.

Sotto la Madoninna, cori, fumogeni e fuochi d’artificio e striscioni. E non sono mancati gli “sfottò” all’indirizzo dei “cugini” milanisti e degl acerrimi rivali juventini.

(Unioneonline)

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