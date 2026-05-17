Cagliari-Torino, le pagelle rossoblù: Esposito e Mina mettono la firma sulla salvezzaI gol dell’attaccante (miglior marcatore stagionale) e del difensore (come un anno fa col Venezia) portano la squadra di Pisacane al traguardo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cagliari-Torino 2-1 dà – per la terza stagione consecutiva – la salvezza aritmetica ai rossoblù alla penultima giornata: nelle pagelle la scena se la prendono Esposito e Mina, i cui gol hanno garantito la permanenza in Serie A.
Caprile 7
Parata decisiva su Adams a un quarto d’ora dalla fine: le mani sulla salvezza.
Zappa 6,5
Da un suo tiro parato da Paleari nasce il 2-1 di Mina.
Mina 7
Come l’anno scorso col Venezia, in gol alla penultima giornata per la salvezza.
Dossena 6,5
Un errore dà campo a Simeone, nella ripresa azzecca tutto.
Palestra 6
Nell’ultima alla Domus col Cagliari non dà grossi strappi.
Adopo 6,5
Entra tanto nel vivo del gioco.
(dal 27’ st Sulemana 6)
Dà una mano in copertura nel finale.
Gaetano 7
L’assist per Esposito è quello che sveglia il Cagliari.
Deiola 6
Ci prova più volte, mira non precisissima.
(dal 27’ st Folorunsho 6)
Escluso a sorpresa, si fa valere nel finale.
Obert 7
Il salvataggio su Zapata sullo 0-0 vale come un gol.
Mendy 6
Vicino al gol a inizio ripresa.
(dal 38’ st Belotti sv)
Passerella finale per il grande ex.
Esposito 7
Rimette le cose a posto e scaccia le paure con il gol del pareggio.
(dal 38’ st Juan Rodríguez sv)
Un salvataggio decisivo nel recupero su Simeone.
Pisacane 7
Salvezza anticipata al suo primo anno da allenatore in Serie A: è un trionfo.