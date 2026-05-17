Cagliari-Torino 2-1 dà – per la terza stagione consecutiva – la salvezza aritmetica ai rossoblù alla penultima giornata: nelle pagelle la scena se la prendono Esposito e Mina, i cui gol hanno garantito la permanenza in Serie A.

Caprile 7

Parata decisiva su Adams a un quarto d’ora dalla fine: le mani sulla salvezza.

Zappa 6,5

Da un suo tiro parato da Paleari nasce il 2-1 di Mina.

Mina 7

Come l’anno scorso col Venezia, in gol alla penultima giornata per la salvezza.

Dossena 6,5

Un errore dà campo a Simeone, nella ripresa azzecca tutto.

Palestra 6

Nell’ultima alla Domus col Cagliari non dà grossi strappi.

Adopo 6,5

Entra tanto nel vivo del gioco.

(dal 27’ st Sulemana 6)

Dà una mano in copertura nel finale.

Gaetano 7

L’assist per Esposito è quello che sveglia il Cagliari.

Deiola 6

Ci prova più volte, mira non precisissima.

(dal 27’ st Folorunsho 6)

Escluso a sorpresa, si fa valere nel finale.

Obert 7

Il salvataggio su Zapata sullo 0-0 vale come un gol.

Mendy 6

Vicino al gol a inizio ripresa.

(dal 38’ st Belotti sv)

Passerella finale per il grande ex.

Esposito 7

Rimette le cose a posto e scaccia le paure con il gol del pareggio.

(dal 38’ st Juan Rodríguez sv)

Un salvataggio decisivo nel recupero su Simeone.

Pisacane 7

Salvezza anticipata al suo primo anno da allenatore in Serie A: è un trionfo.

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