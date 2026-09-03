Carburanti, prezzi sempre più alti: in Sardegna il diesel a 2,16 euroOggi nell’Isola si paga di più rispetto alla media nazionale, anche per la benzina
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La corsa dei prezzi del carburante non si ferma. E la Sardegna nella giornata di oggi è tra le quattro regioni dove alla pompa il diesel si paga di più. La rilevazione riguarda i prezzi medi nazionali che danno la benzina a 2,039 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro al litro.
In media il prezzo di un litro di diesel nell’Isola si attesta a 2,162 euro mentre la benzina a 2,050.
Scorrendo i dati pubblicati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio costa di più in Calabria (2,172), Sicilia (2.168), Friuli (2.166), Valle d’Aosta (2.162) e appunto Sardegna.
(Unioneonline/A.D.)