Si aprirà sabato 22 agosto alle ore 20.45 il campionato del Cagliari, nell’anticipo della prima giornata al Tardini col Parma. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle partite dei cinque turni inaugurali del campionato, con Inter-Monza e Udinese-Como che avvieranno il programma. Per i rossoblù, la prima partita in casa sarà contro l’Inter domenica 30 agosto alle ore 20.45

Serie A – Prima giornata

Inter-Monza sabato 22 agosto ore 18.30

Udinese-Como sabato 22 agosto ore 18.30

Genoa-Napoli sabato 22 agosto ore 20.45

Parma-Cagliari sabato 22 agosto ore 20.45

Frosinone-Juventus domenica 23 agosto ore 18.30

Venezia-Lecce domenica 23 agosto ore 18.30

Atalanta-Sassuolo domenica 23 agosto ore 20.45

Torino-Milan domenica 23 agosto ore 20.45

Bologna-Lazio lunedì 24 agosto ore 18.30

Roma-Fiorentina lunedì 24 agosto ore 20.45

Serie A – Seconda giornata

Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45

Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30

Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30

Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30

Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45

Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30

Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45

Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45

Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30

Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45

Serie A – Terza giornata

Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20.45

Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15

Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18

Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20.45

Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15

Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15

Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18

Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45

Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30

Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45

Serie A – Quarta giornata

Venezia-Fiorentina venerdì 11 settembre ore 20.45

Genoa-Frosinone sabato 12 settembre ore 15

Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus sabato 12 settembre ore 18 *

Atalanta-Cagliari sabato 12 settembre ore 20.45

Torino-Roma domenica 13 settembre ore 12.30 **

Como-Parma domenica 13 settembre ore 15

Lecce-Monza domenica 13 settembre ore 15

Napoli-Bologna domenica 13 settembre ore 18

Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre ore 20.45

Inter-Udinese lunedì 14 settembre ore 20.45

* se la Juventus dovesse giocare in Europa League mercoledì 16 settembre, Sassuolo-Juventus si giocherebbe sabato 12 settembre alle ore 18 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45, se invece dovesse essere il Milan a giocare il 16 settembre le due partite sarebbero invertite

** la calendarizzazione di Como-Parma, Napoli-Bologna e Torino-Roma potrà essere modificata in base al calendario della prima giornata di Champions League

Serie A – Quinta giornata

Monza-Sassuolo venerdì 18 settembre ore 20.45

Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15

Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15

Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18

Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45

Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30

Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15

Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15

Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18

Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45

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