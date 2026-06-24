Serie A, calendario 1ª-5ª giornata: il Cagliari apre in anticipo a ParmaL’esordio in casa contro l’Inter sarà domenica 30 agosto alle ore 20.45
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Si aprirà sabato 22 agosto alle ore 20.45 il campionato del Cagliari, nell’anticipo della prima giornata al Tardini col Parma. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle partite dei cinque turni inaugurali del campionato, con Inter-Monza e Udinese-Como che avvieranno il programma. Per i rossoblù, la prima partita in casa sarà contro l’Inter domenica 30 agosto alle ore 20.45
Serie A – Prima giornata
Inter-Monza sabato 22 agosto ore 18.30
Udinese-Como sabato 22 agosto ore 18.30
Genoa-Napoli sabato 22 agosto ore 20.45
Parma-Cagliari sabato 22 agosto ore 20.45
Frosinone-Juventus domenica 23 agosto ore 18.30
Venezia-Lecce domenica 23 agosto ore 18.30
Atalanta-Sassuolo domenica 23 agosto ore 20.45
Torino-Milan domenica 23 agosto ore 20.45
Bologna-Lazio lunedì 24 agosto ore 18.30
Roma-Fiorentina lunedì 24 agosto ore 20.45
Serie A – Seconda giornata
Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45
Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30
Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30
Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30
Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45
Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30
Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45
Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45
Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30
Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45
Serie A – Terza giornata
Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20.45
Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15
Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18
Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20.45
Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15
Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15
Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18
Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45
Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30
Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45
Serie A – Quarta giornata
Venezia-Fiorentina venerdì 11 settembre ore 20.45
Genoa-Frosinone sabato 12 settembre ore 15
Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus sabato 12 settembre ore 18 *
Atalanta-Cagliari sabato 12 settembre ore 20.45
Torino-Roma domenica 13 settembre ore 12.30 **
Como-Parma domenica 13 settembre ore 15
Lecce-Monza domenica 13 settembre ore 15
Napoli-Bologna domenica 13 settembre ore 18
Lazio-Milan o Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre ore 20.45
Inter-Udinese lunedì 14 settembre ore 20.45
* se la Juventus dovesse giocare in Europa League mercoledì 16 settembre, Sassuolo-Juventus si giocherebbe sabato 12 settembre alle ore 18 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45, se invece dovesse essere il Milan a giocare il 16 settembre le due partite sarebbero invertite
** la calendarizzazione di Como-Parma, Napoli-Bologna e Torino-Roma potrà essere modificata in base al calendario della prima giornata di Champions League
Serie A – Quinta giornata
Monza-Sassuolo venerdì 18 settembre ore 20.45
Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15
Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15
Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18
Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45
Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30
Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15
Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15
Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18
Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45