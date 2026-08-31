Nessuno è in fuga in questo campionato. Dopo due turni nessuna squadra è riuscita a centrare due vittorie e così la Torres, che ha battuto la Sambenedettese 1-0 nell'anticipo di sabato, si trova a una sola lunghezza di ritardo dalla vetta. Sembra la prova di quanto sia equilibrato il girone che è cresciuto come livello ma forse non ha nessuna formazione in grado di ammazzare il campionato.

L'anno scorso aveva iniziato forte l'Arezzo: 4 vittorie di fila prima di cadere alla quinta giornata. Nella stagione 2024/25 la Virtus Entella aveva vinto i primi tre turni. Nel campionato 2023/24 partenza straordinaria proprio della Torres con 7 successi consecutivi. L'anno precedente la Carrarese aveva resistito 4 giornate a punteggio pieno.

La Torres ora si prepara alla trasferta di Grosseto, una delle otto squadre appaiate in vetta con 4 punti. paradossalmente il colpaccio potrebbe anche valere il primo posto.

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