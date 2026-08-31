Visite mediche a Roma a Villa Stuart per Roberto Gagliardini, centrocampista ex Inter, Monza e Verona. Il trasferimento al Cagliari sarà formalizzato nel pomeriggio con la firma del contratto, i cui termini non sono stati ancora ufficializzati.

Classe 1994, Gagliardini ha giocato la scorsa stagione nel Verona (29 presenze e un gol, proprio contro il Cagliari).

Scuola Atalanta, ha giocato tra il 2017 e il 2023 156 gare con l'Inter. Aveva segnato contro i rossoblù anche con la maglia dei nerazzurri di Milano nel 5-1 della stagione 2016-2017, contro la squadra allora allenata da Rastelli.

Per lui anche sette presenze in Nazionale. Il giocatore era svincolato.

Intanto il Cagliari ha ufficializzato Yanis Massolin, arrivato a sabato in città, che si trasferisce in rossoblù dall’Inter in prestito sino al termine della stagione sportiva 2026/27 con diritto di riscatto e controriscatto.

(Unioneonline)

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