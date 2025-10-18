Serie A, giornata numero 7: Roma-Inter è il big matchIl programma delle partite, con risultati, marcatori e classifica
Settima giornata per il Campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Ecco il programma delle partite, con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 18 ottobre
Lecce-Sassuolo (ore 15): 0-0
Pisa-Verona (ore 15): 0-0
Torino-Napoli (ore 18)
Roma-Inter (ore 20.45)
Domenica 19 ottobre
Como-Juventus (ore 12.30)
Cagliari-Bologna (ore 15)
Genoa-Parma (ore 15)
Atalanta-Lazio (ore 18)
Milan-Fiorentina (ore 20.45)
Lunedì 20 ottobre
Cremonese-Udinese (ore 20.45)
**
Classifica
Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Cremonese 9
Sassuolo 9
Como 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Lecce 5
Parma 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Pisa 2
Genoa 2