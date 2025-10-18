Settima giornata per il Campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Ecco il programma delle partite, con risultati, marcatori e classifica. 

Sabato 18 ottobre

Lecce-Sassuolo (ore 15): 0-0

Pisa-Verona (ore 15): 0-0

Torino-Napoli (ore 18)

Roma-Inter (ore 20.45)

Domenica 19 ottobre

Como-Juventus (ore 12.30)

Cagliari-Bologna (ore 15)

Genoa-Parma (ore 15)

Atalanta-Lazio (ore 18)

Milan-Fiorentina (ore 20.45)

Lunedì 20 ottobre

Cremonese-Udinese (ore 20.45)

**

Classifica

Napoli 15

Roma 15

Milan 13

Inter 12

Juventus 12

Atalanta 10

Bologna 10

Cremonese 9

Sassuolo 9

Como 9

Cagliari 8

Udinese 8

Lazio 7

Lecce 5

Parma 5

Torino 5

Fiorentina 3

Verona 3

Pisa 2

Genoa 2

© Riproduzione riservata