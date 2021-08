"Ci manca un po' di autostima. Dobbiamo partire subito noi, non aspettare il colpo”. E’ il commento di mister Semplici nel dopopartita di Cagliari-Spezia, con i rossoblù che sono riusciti a strappare il pareggio per 2-2- grazie a una doppietta di Joao Pedro, dopo essere andati sotto di due reti.

"Dopo il gol – l’analisi del mister dei sardi – abbiamo fatto una buona partita, abbiamo anche provato a vincerla. Sono contento di come abbiamo reagito. Lo Spezia ha sfruttato bene le occasioni concesse: certo, dobbiamo lavorare su queste situazioni".

Non mancano però i motivi di rammarico: "Potevano portare a casa un altro risultato, ci siamo decisamente complicati la vita. Contento del gruppo che ho a disposizione, ma ci sarà da completare la squadra in entrata e in uscita". Inevitabile una parola su Nandez, autore di una buona prestazione, ma sempre al centro delle voci di mercato: "Mi auguro che resti è importante per il gioco e per la grinta che mette in campo. Sapevo di poter contare su di lui".

