Inizia con un punto il campionato 2021-2022 del Cagliari. La sfida casalinga contro lo Spezia termina infatti 2-2, con i rossoblù che riescono a raddrizzare il match dopo essere andati sotto 0-2. In rete Gyasi e Bastoni per gli ospiti, poi una doppietta di Joao Pedro riequilibra la partita.

Per il debutto mister Semplici manda in campo dall’inizio sia Nandez, che ha ricucito i rapporti con la società ma che resta al centro delle voci di mercato, che Godin, per una line up titolare composta da Cragno, Walukiewicz, Godin, Carboni, Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Dalbert, Joao Pedro e Pavoletti.

Le Aquile liguri – sbarcati a Cagliari con una panchina cortissima, con solo 5 uomini a disposizione – rispondono con Zoet, Nikolaou, Erlic, Hristov, Ferrer, Bastoni, Maggiore, Amian, Verde, Gyasi e Colley.

Direzione di gara affidata all’arbitro Francesco Fourneau.

La stagione dei sardi, finalmente davanti al proprio pubblico (8mila circa gli spettatori ammessi, con rigidi controlli del Green Pass all’entrata), inizia subito in salita. Dopo 7 minuti azione in velocità dello Spezia, palla a Gyasi che dal limite trova l’angolino e fa 0-1.

Nei primi venti minuti lo Spezia è molto più pimpante, mentre il Cagliari fatica a creare.

La scossa arriva al 25esimo, quando Carboni crossa da destra, Pavoletti disturba Zoet e Walukiewicz ha la palla del pareggio sul piede, ma spara alto da due passi.

Il Cagliari si fa allora più intraprendente, ma non riesce a trovare la zampata giusta per raddrizzare la partita.

Nella ripresa il Cagliari prova subito a spingere. E lo fa con Nandez che domina sulla destra e serve Pavoletti, ma il numero 30 calcia male e spreca una buona opportunità.

I rossoblù sono comunque più vivi e decisi rispetto al primo tempo. Ma nel momento migliore lo Spezia trova il raddoppio: azione corale di prima, palla di Amian in mezzo da destra e Bastoni trova da due passi la deviazione vincente.

Il Cagliari però non molla. E quasi subito la riapre: al 62esimo Joao Pedro tira dal limite, trovando un gol fotocopia di quello realizzato da Gyasi nel primo tempo.

Semplici prova a cambiare: fuori Walukiewicz e Deiola, dentro Zappa e Pereiro.

Un paio di minuti e Zoet stende in area Pavoletti: l’arbitro si consulta col Var e viene assegnato il penalty. Sul dischetto si presenta Joao che non sbaglia, per la doppietta personale e per il pareggio.

Riequilibrata la partita, il mister dei sardi toglie Godin e inserisce Ceppitelli. Poi negli ultimi minuti fuori Carboni e Pavoletti e dentro Lykogiannis e Simeone. Le squadre ci provano entrambe, ma il pari alla fine è il risultato più giusto. Finisce 2-2.

