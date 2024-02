Gabriele Zappa, da difensore, non può certo essere contento per le tante reti che il Cagliari ha incassato in stagione da calcio piazzato. «Sicuramente prendere gol dopo un minuto ti taglia le gambe. Abbiamo preso tre gol da palla inattiva, dobbiamo migliorare su questo aspetto e lavorare in settimana per non prenderne più».

Il laterale destro, al termine del 4-0 dell'Olimpico, rivela cosa ha detto Claudio Ranieri nello spogliatoio: «Che ci abbiamo provato, ma gli episodi ci hanno girato contro ed è andata male. Dobbiamo reagire, sabato giochiamo contro la Lazio e dobbiamo reagire subito».

Sulla Roma commento secco: «Hanno dimostrato di essere più forti di noi».

