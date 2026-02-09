C’è Alberto Dossena nel cuore della difesa del Cagliari contro la Roma. Alle 20.45, il difensore tornato dal Como fa il suo secondo debutto in maglia rossoblù, a quasi un anno dal grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal 15 marzo. Fabio Pisacane lo lancia dal 1’ vista l’assenza di Yerry Mina, nonché la partenza di Sebastiano Luperto, e dopo aver tenuto la stessa formazione nelle tre vittorie consecutive (Juventus, Fiorentina e Verona) adesso è costretto a modificare la coppia centrale di difesa. Con Dossena ci sarà Juan Rodríguez, che debuttò proprio nell’1-0 all’andata dell’8 dicembre, mentre Zé Pedro e Adam Obert vanno in fascia.

Tutto confermato per il resto, a partire ovviamente da Elia Caprile in porta. In attacco Semih Kılıçsoy, reduce dallo splendido gol in semirovesciata al Verona e dalla visita ad Asseminello del commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella, sarà supportato da Marco Palestra (che il tecnico avversario Gian Piero Gasperini ben conosce, avendolo fatto esordire all’Atalanta) e Sebastiano Esposito. In mezzo al campo Gianluca Gaetano è il play, Michel Adopo e Luca Mazzitelli gli interni.

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari: arbitra Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Su unionesarda.it il live del posticipo, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca di Lele Casini dall’Olimpico.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Malen.

In panchina: Żelezny, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziółkowski, Arena, Zaragoza.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kılıçsoy, Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracín, I. Sulemana, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

