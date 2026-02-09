SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI ROMA-CAGLIARI

Roma-Cagliari 1-0 a fine primo tempo, ma è un monologo giallorosso. Il gol lo ha messo a segno Malen al 25’.

Obbligatorie due novità per Pisacane rispetto alla formazione delle tre vittorie consecutive: per l’infortunato Mina e il ceduto Luperto giocano Dossena (al rientro dopo quasi un anno di stop, ultima presenza il 15 marzo) e Juan Rodríguez. La Roma parte forte, al 2’ Soulé va via sulla destra e il suo cross pericolosissimo attraversa l’area di rigore senza che nessuno tocchi. Due minuti dopo, dalla stessa posizione, ci prova Malen e Caprile blocca. Dossena si fa ammonire già al 6’, fallo su Malen, dalla punizione di Pellegrini palla sul secondo palo e di testa nell’area piccola N’Dicka sfiora l’1-0.

Ancora Roma al 9’, con Malen che supera Mazzitelli in area sulla destra e quando calcia quasi dalla linea di fondo trova la decisiva opposizione di Rodríguez. Il Cagliari si fa notare solo al quarto d’ora, con un contropiede di Gaetano che però non riesce a trovare Kılıçsoy. Subito dopo, Caprile sbaglia il controllo su un retropassaggio e riesce a rinviare sulla linea di porta: enorme rischio corso dal portiere rossoblù.

Il gol della Roma è la logica conseguenza di un grosso forcing da parte dei giallorossi. Arriva al 25’, con imbucata da destra di Mancini per Malen che prende il tempo a Dossena (complicato il suo secondo esordio col Cagliari) e con un tocco morbido anticipa l’uscita di Caprile per l’1-0. Sempre l’olandese, al 36’, impatta un cross da destra di Cristante e per poco non fa doppietta. E un minuto dopo va via a Zé Pedro e Dossena, cross dal fondo su cui Mazzitelli rinvia risultando decisivo.

A cinque minuti dall’intervallo il giallo lo prende anche Palestra, per un fallo su Soulé. Dalla punizione, con giocata manovrata, scarico a destra per il cross di Pellegrini al centro dove Ghilardi colpisce di testa: Caprile resta immobile, la palla esce di un nulla.

