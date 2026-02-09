A Olbia il giorno dopo il derby col Latte Dolce, pareggiato 1-1, il calcio giocato cede il passo agli stracci, che continuano a volare intorno al club gallurese anche dopo il famoso passaggio di proprietà, che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi di una stagione molto particolare.

L’Olbia Calcio comunica «di aver ricevuto intimazione di pagamento perentoria dal sig. Giovanni Degortes in qualità di socio della Nexum Stp SpA (main sponsor dell’Olbia) per un importo pari a 137.568,00 euro oltre a interessi moratori, risarcimento dei danni di ogni ordine e grado, penali e indennizzi per risoluzione anticipata e per non meglio precisate consulenze«, sottolineando che nell’Olbia come sponsor l’azienda ha investito 14mila euro e che Degortes «era il presidente del “Comitato di Sostegno” nato per salvare l’Olbia, mettendosi a disposizione gratuitamente della società e della città».

Attraverso la nota pubblicata questa mattina l’attuale proprietà dell’Olbia Calcio, targata Prosoccer, specifica anche di non aver «mai conferito alcun incarico formale al sig. Giovanni Degortes e alla sua Nexum Stp SpA e se contratto, eventualmente, esiste è stato siglato dal sig. Giovanni Degortes e dal precedente presidente», e che «dalla data di insediamento del nuovo Cda, si avvale della collaborazione di altri professionisti e non è neppure ipotizzabile che un team di serie D possa avere necessità di spendere 137.568,00 euro in consulenze per redigere i cedolini paghe che manco il Real Madrid».

L’Olbia Calcio annuncia, infine, di riservarsi «di adire le vie giudiziarie, civili e penali, per la tutela del patrimonio della società e della sua onorabilità».

Intanto, sul campo la salvezza diretta si allontana.

Il pareggio di Sassari vale il 22esimo punto in classifica, ma a turno completato la zona tranquilla dista 8 lunghezze mentre alla fine della stagione regolare mancano adesso 11 giornate. Vincere gli scontri diretti sarà fondamentale, a partire dal prossimo col Montespaccato, che nel girone G segue a 2 punti.

