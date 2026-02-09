Roma-Cagliari, sollievo per Pisacane: Dybala dà forfaitIl fantasista argentino, che contro i rossoblù ha realizzato 6 gol, non andrà nemmeno in panchina
A poche ore dall’inizio di Roma-Cagliari, posticipo che chiuderà parzialmente il 24° turno di Serie A, in attesa del recupero tra Milan e Como, arrivano brutte notizie per Gianpiero Gasperini. Il tecnico giallorosso dovrà fronteggiare l’emergenza, pressoché totale, del proprio reparto offensivo.
Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, Paulo Dybala ed Evan Ferguson salteranno la sfida dell’Olimpico contro i rossoblù. Cresce la lista degli indisponibili in casa Roma, con i due attaccanti che saranno costretti a far compagnia agli infortunati Hermoso, Koné, Dovbyk e Vaz.
Fabio Pisacane può tirare un sospiro di sollievo, visti i numeri di Dybala contro il suo Cagliari. La Joya, infatti, ha nel club sardo una delle sue “vittime” preferite in Serie A, come testimoniano i 6 gol in 15 partite realizzati con le maglie di Palermo, Juventus e, per l’appunto, Roma.
(Unioneonline/ n.s.)