Serie A, Verona-Pisa finisce 0-0Le partite con risultati, marcatori e classifica
Serie A, al via la 24esima giornata di campionato. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 6 febbraio
Verona-Pisa 0-0
Sabato 7 febbraio
Genoa-Napoli – ore 18:00
Fiorentina-Torino - ore 20:45
Domenica 8 febbraio
Bologna-Parma - ore 12:30
Lecce-Udinese – ore 15:00
Sassuolo-Inter – ore 18:00
Juventus-Lazio – ore 20:45
Lunedì 9 febbraio
Atalanta-Cremonese - ore 18:30
Roma-Cagliari - ore 20:45
Milan-Como, si recupera mercoledì 18 febbraio ore 20:45
Classifica
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14
(Unioneonline)