Serie A, al via la 24esima giornata di campionato. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 6 febbraio

Verona-Pisa 0-0

Sabato 7 febbraio

Genoa-Napoli – ore 18:00

Fiorentina-Torino - ore 20:45

Domenica 8 febbraio

Bologna-Parma - ore 12:30

Lecce-Udinese – ore 15:00

Sassuolo-Inter – ore 18:00

Juventus-Lazio – ore 20:45

Lunedì 9 febbraio

Atalanta-Cremonese - ore 18:30

Roma-Cagliari - ore 20:45

Milan-Como, si recupera mercoledì 18 febbraio ore 20:45

Classifica

Inter 55

Milan 50

Napoli 46

Juventus 45

Roma 43

Como 41

Atalanta 36

Lazio 32

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 26

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14

(Unioneonline)

