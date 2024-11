Il grande ritorno di Claudio Ranieri in giallorosso si è concretizzato ieri, mancava solo l’ufficialità che è arrivata nel pomeriggio di oggi. «L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra», comunica la società. Con già un passaggio su cosa succederà dopo il 30 giugno 2025, quando scadrà l’accordo definito ieri a Londra coi Friedkin: «Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior. Sarà consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione».

«Il club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la Squadra e per tutta l’AS Roma», si conclude il comunicato. Ranieri torna alla Roma da allenatore per la terza volta dopo le esperienze nel 2009-2010, quando sfiorò la vittoria della Serie A in un duello con l’Inter, e nel 2019 quando fece da traghettatore dopo l’addio di Eusebio Di Francesco. Appena una settimana fa aveva ripetuto, alla festa per gli ottant’anni dalla nascita di Gigi Riva al Teatro Lirico di Cagliari, che l’ultima sua esperienza con una squadra di club era stata quella in rossoblù chiusa a maggio. Ma alla Roma, la sua squadra del cuore, non ha potuto dire di no.

Oggi pomeriggio per Ranieri il primo allenamento a Trigoria, dopo essere sbarcato ieri sera a Fiumicino proveniente da Londra accolto da numerosi tifosi in festa. Il nuovo esordio sarà domenica 24 novembre alle 18, in casa del Napoli capolista (squadra che allenò dal 1991 al 1992). È il terzo allenatore stagionale della Roma, dopo Daniele De Rossi e Ivan Jurić.

