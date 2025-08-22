Dopo quattro stagioni il difensore Paolo Dametto lascia Sassari. Il giocatore trentaduenne è stato ceduto al Cosenza. Il club che milita nel girone C della serie C gli ha fatto un contratto biennale.

Dametto ha accumulato 132 presenze e 6 gol in maglia rossoblù, ma non faceva più parte del nuovo progetto inaugurato col tecnico Michele Pazienza.

Ancora incerto il futuro dell'esterno Eyob Zambataro, 27 anni. Saltata la trattativa per il suo passaggio alla Ternana ora si seguono le evoluzioni di mercato. Non è escluso che il giocatore resti alla Torres, qualora non abbia altre offerte.

