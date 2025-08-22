Il Cagliari ha ceduto a titolo definitivo il primavera Alessandro Bolzan, che si trasferisce al Flamurtari, in Albania.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, l’attaccante classe 2005 è arrivato nell’Isola nel 2024. A Cagliari ha segnato 15 gol in 51 partite, il più importante quello del 2-0 siglato al Milan nella Coppa Italia di categoria che ha portato allo storico trionfo dei rossoblù.

Bolzan ha fatto la preparazione con la prima squadra, oggi l’ufficialità del trasferimento nel massimo campionato albanese.

«Il Club ringrazia Alessandro per quanto dato alla causa rossoblù e gli augura il meglio per le sue nuove sfide professionali», scrive in una nota il Cagliari Calcio.

