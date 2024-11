Giovedì scorso, al Teatro Lirico in occasione della festa per Gigi Riva, aveva ribadito di «aver chiuso la carriera da allenatore al Cagliari», salvo chiamate da parte di qualche nazionale. Una decisione annunciata per la prima volta lo scorso maggio, quando aveva comunicato di lasciare la panchina rossoblù dopo la salvezza. Invece per Claudio Ranieri la chiamata che gli ha fatto cambiare idea è arrivata dalla Roma, ossia dai Friedkin, dopo l’esonero di Ivan Jurić. Ieri sera l’ex tecnico rossoblù è volato a Londra per incontrare la proprietà giallorossa e l’incontro di questo pomeriggio, come anticipa Gianluca Di Marzio, è stato positivo.

Atteso a breve l'annuncio ufficiale con i dettagli del nuovo contratto. La Roma tornerà ad allenarsi domani alle 11 a Trigoria senza i nazionali, col prossimo impegno domenica 24 alle 18 in casa del Napoli capolista. Una sfida da ex per Ranieri, che guiderà i giallorossi per la terza volta in carriera: le precedenti fra il 2009 e il 2011 e nel 2019.

Ranieri sarà anche il terzo allenatore della Roma in stagione: Daniele De Rossi è stato esonerato il 18 settembre scorso, Jurić domenica al termine della partita persa col Bologna (2-3). In classifica i 13 punti valgono il dodicesimo posto.

