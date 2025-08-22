Prima ancora che una mossa di mercato è un gesto di grande valore umano: la Dinamo ha raggiunto un’intesa per riportare a Sassari Achille Polonara. L'ala ex Virtus Bologna, che ha giocato sei stagioni fa col Banco di Sardegna, è attualmente in cura dopo aver scoperto di avere la leucemia. Nel comunicato si spiega: «Una volta che le condizioni glielo consentiranno, Achille Polonara ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna».

Nessun vincolo di tempo, ma solo il desiderio di aiutare un giocatore che ha instaurato con la Dinamo e Sassari un legame forte. «A Sassari, una volta ripresosi, Achille potrà proseguire la propria carriera con la serenità di un ambiente familiare e al tempo stesso vivere quotidianamente il gruppo dei Giganti, condividendo il cammino che nei prossimi mesi lo riporterà proficuamente sul parquet».

Achille "Polonair" Polonara ha dichiarato: «Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a 'casa'! Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l'amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l'allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni! Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti presto!».

