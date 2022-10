Primo tempo di sofferenza per il Cagliari, che a Marassi resiste alle offensive del Genoa, andando al riposo sul punteggio di 0-0.

Liverani cambia ancora, sostituendo Zappa con Di Pardo in difesa, scegliendo Obert come sostituto di Barreca e rilanciando Makoumbou per Rog a metà campo.

Ma la novità più importante riguarda l'attacco, con Luvumbo dal primo minuto nel tridente formato da Mancosu e Lapadula.

Pronti, via e il Genoa prende possesso della gara. Dopo 10' Gudmundsson vola sulla sinistra e impegna Radunovic in tuffo. Due minuti dopo ci prova anche il bomber Coda, ancora a lato.

Al 18' ancora Gudmunsson da fuori, il palo salva il Cagliari. Che finalmente tira la testa fuori dal guscio, con Lapadula che, di sinistro (26'), mette di poco fuori. Al 34' ci prova anche Nandez, ancora col sinistro e ancora a sfiorare il palo.

L'ultimo brivido lo regala Bani, con un colpo di testa che non impegna Radunovic.

