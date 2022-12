Dopo i primi 45 minuti (e altri 4 di recupero), il Cagliari va al riposo in svantaggio sul campo del Palermo. Decide per ora un rigore di Brunori al 37', rigore provocato da un fallo di Nandez su Stulac.

Tanti assenti e allora Liverani rispolvera Altare al centro della difesa, con Obert di nuovo dirottato a sinistra, mentre in mezzo si rivede Kourfalidis, con Nandez e Makoumbou. Davanti conferma per Falco alle spalle di Pavoletti e Lapadula. Il Cagliari prende subito il pallino del gioco e dopo 9' Pavoletti ha sulla testa la palla per sbloccarla, ma manda incredibilmente fuori. Ancora Nandez (18') e Pavoletti (22') ci provano senza però centrare la porta.

Al 33' si vede anche il Palermo, con un colpo di testa di Segre su azione d'angolo, nessun problema per Radunovic. Al 35', però, ecco il solito errore difensivo. Stavolta è Nandez che abbatte Stulac, per Maresca è rigore e Brunori, dopo quasi 2' di proteste, spiazza Radunovic e fa 1-0. Il Cagliari non reagisce e, durante il recupero, è addirittura il Palermo a sfiorare il raddoppio con un sinistro di Sala che termina alto. Il primo tempo finisce così 1-0 per i rosanero.

