Il Premio Ussi Sardegna 2023 "Davide Astori" va a Claudio Ranieri.

La cerimonia si terrà il 21 novembre nel Teatro Centrale di Carbonia, a consegnare il riconoscimento al tecnico rossoblù saranno i genitori dell’ex difensore morto il 4 marzo del 2018, Giovanna e Renato.

Istituito sei mesi dopo la tragica scomparsa, il premio viene attribuito a un personaggio del mondo del calcio che sposi gli stessi valori portati avanti nella sua carriera da Astori.

Ranieri e Astori hanno in comune diverse squadre (Cagliari, Roma e Fiorentina), ma anche «principi e valori morali in un’identica visione di un calcio romantico e genuino», si legge nelle motivazioni per cui i familiari dell’ex difensore hanno individuato l’allenatore romano.

Al Teatro Centrale di Carbonia il 21 novmbre sfileranno tutte le stelle dello sport sardo: Filippo Tortu e Dalia Kaddari, Lorenzo Patta e Stefano Oppo, il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari gli arbitri Antonio Giua e Giuseppe Collu, il giudice sportivo della Serie B Ines Pisano, la presidente della Fondazione Giulini, Ilaria Nardi, Olbia e Torres, Sarroch e Cus Cagliari volley, Catalana Alghero baseball, Raimond Sassari pallamano, Quattro Mori femminile di tennistavolo, Maracalagonis di badminton. Il premio Joseph Vargiu, dedicato al pugilato, va a Cristian Zara, fresco campione italiano dei Gallo.

(Unioneonline/L)

